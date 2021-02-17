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Джулиани уже не представляет Трампа в юридических вопросах

Автор: Инна Собора

Адвокат Руди Джулиани и бывший президент США Дональд Трамп сейчас не сотрудничают. В настоящее время Джулиани не представляет Трампа в юридических вопросах.

Об этом сообщил официальный представитель 45-го президента США Джейсон Миллер, пишет Reuters.

Заявление последовало после судебного иска относительно Трампа и Джулиани, о котором стало известно 16 февраля.

"Джулиани в настоящее время не представляет президента Трампа ни в каких юридических вопросах", - сказал Миллер.

Ранее сообщалось, что конгрессмен от Демократической партии Бенни Томпсон подал в суд иск против Трампа относительно беспорядков возле Капитолия.

В иске Томпсона также фигурирует адвокат 45-го президента США Руди Джулиани. Конгрессмен утверждает, что Трамп и Джулиани якобы сговорились с ультраправыми организациями Proud Boys и Oath Keepers с целью помешать Конгрессу США утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах.

Как известно, Джулиани заявлял, что входит в команду защиты Трампа по делу об импичменте.

Напомним, 13 февраля Сенат США не поддержал объявление импичмента для 45-го президента Дональда Трампа.

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Новости Украины Дональд Трампадвокат
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