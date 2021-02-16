Конгрессмен обвинил Трампа в сговоре с ультраправыми и направил иск в суд

Конгрессмен от Демократической партии Бенни Томпсон подал в суд иск против 45-го президента США Дональда Трампа относительно беспорядков возле Капитолия. Томпсон обвиняет Трампа в сговоре с ультраправыми группами Proud Boys и Oath Keepers.

Это первый гражданский иск, который подали против Трампа из-за нападения его сторонников на Капитолий в начале января этого года. В иске Томпсона также фигурирует адвокат 45-го президента США Руди Джулиани.

Конгрессмен в своем иске утверждает, что Трамп и Джулиани якобы сговорились с ультраправыми организациями Proud Boys и Oath Keepers с целью помешать Конгрессу США утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах.