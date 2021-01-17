Дело об импичменте: Джулиани вошел в команду защиты Трампа и раскрыл подробности

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что входит в команду защиты главы государства по делу об импичменте. Она занимается подготовкой доводов о том, что утверждения Трампа о мошенничествах в рамках выборов не являются подстрекательством к насилию.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC News.



"Они (демократы, - ред.) заявили, что всякий раз, когда Трамп говорит о мошенничестве на выборах - или я, или кто-то еще, - мы подстрекаем к насилию... Если мы можем доказать, что это правда или, по крайне мере, правда настолько, чтобы быть легитимной точкой зрения, то это уже не воинственные слова", - сказал адвокат.

По его мнению, если защите Трампа удастся доказать, что заявления о фальсификациях на выборах хотя бы отчасти соответствуют действительности, это лишит демократов ключевого аргумента.



Джулиани не исключает, что действующий президент будет давать показания во время разбирательства.

"Если они решат довести дело до суда, он должен отклонить импичмент как полностью незаконный. Это единственный импичмент, который прошел за сколько - два дня, три?", - отметил адвокат.



Решение суда, как полагает адвокат, может создать прецедент, когда конгресс за пару дней сможет выносить импичмент по любому вопросу кому угодно.

Он подчеркнул, что слова Трампа нельзя рассматривать как подстрекательство к насилию и потому, что между беспорядками и выступлением президента был временной промежуток.

Напомним, ранее Палата представителей проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа. Ее поддержали 232 законодателя, против - 197. Документ должен рассмотреть Сенат.

При этом лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл объявил, что считает невозможным вердикт по импичменту до инаугурации Джо Байдена 20 января.