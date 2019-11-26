Джулиани предлагали принять участие в процессе ПриватБанка против Коломойского, - Bloomberg

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани обсуждал возможность участия в гражданском процессе "ПриватБанка" против бывшего владельца Игоря Коломойского. Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что к Джулиани с данным предложением обратились юристы "ПриватБанка". Они интересовались возможно ли его участие в гражданском процессе против Коломойского, которого тот критиковал в Twitter, а также выясняли, есть ли у него информация относительно бывшего владельца.

"С августа Джулиани дважды встречался с представителями банка в адвокатской конторе Quinn Emanuel в Нью-Йорке, однако в итоге стороны не пришли к согласию", - сообщает Bloomberg.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что интересы украинского бизнесмена Игоря Коломойского в процессе о национализациии "ПриватБанка" в американском суде будет представлять адвокат Марк Касовиц. До этого Касовиц на протяжении нескольких лет работал с президентом США Дональдом Трампом.

Также недавно Коломойский заявил, что вернет в свою собственность "ПриватБанк" в ближайшем будущем. По словам Коломойского, о его планах знают в Международном валютном фонде.