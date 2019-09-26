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Джуліані заперечує звинувачення, викладені у скарзі співробітника розвідки США

Новини » Політика    26.09.2019 - 22:15
Джуліані заперечує звинувачення, викладені у скарзі співробітника розвідки США
Фото: Руді Джуліані (kmu.gov.ua)

Особистий адвокат Трампа готовий надати докази

Особистий адвокат президента США Руді Джуліані назвав "повною нісенітницею" звинувачення на його адресу, які були викладені у скарзі співробітника розвідки США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Джуліані виданню CNN.

За його словами, він готовий надати докази, включаючи свою розмову з головним американським дипломатом в Україні Куртом Волкером

При цьому Джуліані підтвердив, що зустрічався 1 серпня з одним з головних радників Зеленського - Андрієм Єрмаком. Після чого поділився усіма деталями своїх розмов з Єрмаком з чиновниками в Державному департаменті, в першу чергу з Фолькером.

"Я говорив з державним департаментом у ході цієї ситуації, я сказав вам, принаймні, 10 разів, і я зустрічався з ними", - заявив Джуліані.

Нагадаємо, 26 вересня був опублікований текст скарги співробітника американських спецслужб, де вказувалося, що чиновники Білого дому були "глибоко стурбовані" телефонною розмовою Дональда Трампа 25 липня з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови між президентами України і США Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Розмова між президентами став причиною оголошення процедури імпічменту Дональду Трампу. Президента США звинувачували в тиску на Зеленського, вимагаючи відновити розслідування проти сина Джо Байдена.

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