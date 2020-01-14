Джулиани хочет представлять Трампа на заседании об импичменте

Адвокат президента США Руди Джулиани планирует представлять интересы Дональда Трампа во время судебного процесса в Сенате по делу его импичмента американского президента. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что Джулиани в последнее время оказывал давление на Трампа с требованием включить его в команду юристов, которые будут защищать интересы американского президента в Сенате. Главным аргументом Джулиани является то, что он знает дело изнутри.

Отмечается, что руководить защитой Трампа в Сенате будут адвокат Белого дома Пэт Чиполлоне, а также сторонний юрист Джей Секулоу, при этом в состав команды будут включены и другие адвокаты.

При этом по данным источников в Белом доме, Джулиани вряд ли будет включен в команду юристов из-за его причастности к данному процессу.

"Президент никогда не будет привлекать его к суду в Сенате, из-за того, что он является потенциальным свидетелем", - сообщили источники CNN в Белом доме.

Напомним, ранее Джулиани выразил готовность дать показания в рамках разбирательства в Сенате относительно импичмента Трампа. Кроме этого он заявил о готовности принять участие в качестве защитника во время заседаний по делу об импичменте.

Также сообщалось, что Палата представителей проведет голосование о передаче дела об импичменте Трампа в Сенат в среду, 15 января. Ранее Палата представителей проголосовала за объявление двух статей обвинения президента США - превышении полномочий и препятствовании расследованию Конгресса.