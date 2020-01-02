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Адвокат Трампа готов выступить в Сенате по вопросу импичмента

Новости » Политика     02.01.2020 - 01:24
Адвокат Трампа готов выступить в Сенате по вопросу импичмента
Фото: Рудольф Джулиани (kmu.gov.ua)

Джулиани готов защищать Трампа

Рудольф Джулиани, адвокат президента США Дональда Трампа, готов дать показания в рамках разбирательства в Сенате относительно импичмента Трампа. Об этом адвокат сказал телеканалу ABC.

Перед новогодней вечеринкой в поместье Трампа во Флориде Джулиани в беседе с журналистами сказал: "Я бы дал показания".

Адвокат также выразил готовность представлять интересы американского лидера на этом процессе. Кроме того, Джулиани заявил, что перевернет дело против демократов, начавших процесс импичмента республиканца Трампа.

"Я буду свидетельствовать, я буду проводить демонстрации... Или я сделаю то, что у меня получается лучше всего, я бы с удовольствием занялся этим делом", - сказал Джулиани.

Напомним, бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат президента США Рудольф Джулиани признался, что хотел устранить бывшего посла Америки в Украине Мари Йованович с должности. Йованович мешала ему получить компромат на оппонента Дональда Трампа Джо Байдена, из-за чего он видел своей задачей устранить ее с должности.

Позже Джулиани сказал, что якобы американский финансист Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США в Украине, включая Мари Йованович.

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