Джулиани должен был бороться с коррупцией в Украине, - Трамп

Президент США Дональд Трампа заявил, что его адвокат Руди Джулиани должен был помочь Украине побороть коррупцию. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, именно для этого он задействовал Джулиани в вопросах внешней политики связанных с Украиной.

"Руди Джулиани - один из величайших борцов с преступностью всех времен. Мы собираемся отправлять огромные суммы денег в страну, и они коррумпированы, они крадут деньги, и они поступают на банковский счет каждого. Украина известна как коррупционная страна, поэтому Джулиани был нужным человеком для такой работы", - сообщил Трамп.

Напомним, ранее временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор во время открытых слушаний по делу об импичменте Трампа заявил, что в отношении Украины в Америке существовала два канала внешней политики. По его словам к неофициальному каналу, который не подчинялся Конгрессе США, входил Руди Джулиани. Именно неофициальный канал внешней политики настаивал на возобновлении расследования против компании Burisma и семьи Байденов.

Также РБК-Украина писало, что в США начали расследование в отношении Руди Джулиани. Дело против Джулиани может включать обвинения в нарушении законов против подкупа иностранных должностных лиц или даже заговора, что представляет серьезную угрозу Трампу. В частности, прокуроры расследуют, получал ли Джулиани выгоду от газового бизнеса в Украине, который поддерживали его клиенты.