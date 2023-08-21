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Джошуа – Вайлдер. Топ-промоутер анонсував угоду про супербій у хевівейті

Понеділок 21 серпня 2023 15:18
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Джошуа – Вайлдер. Топ-промоутер анонсував угоду про супербій у хевівейті Фото: Ентоні Джошуа прагне повернутися на вершину боксу (matchroomboxing.com)
Автор: Антон Федорців

Британський боксер Ентоні Джошуа близький до домовленості про поєдинок проти американця Деонтея Вайлдера.

Про це заявив промоутер британця Едді Гірн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxingScene.

Представник колишнього чемпіона світу за кількома версіями оптимістично налаштований щодо результату перемовин із командою боксера зі США. Переговорний процес, на думку Гірна, завершиться через два-три тижні.

"Я двічі був у Саудівській Аравії, щоб обговорити цей бій. Мав дві-три зустрічі в Лондоні. Я все це роблю не заради розваги. Інструкції від Ентоні Джошуа для мене: "Я хочу битися з Деонтеєм Вайлдером". Єдиний варіант, що цей поєдинок не відбудеться – відмова Саудівської Аравії", – пояснив промоутер.

Бій Джошуа – Вайлдер потенційно відбудеться на початку 2024 року. Аравійські інвестори раніше запланували міні-турнір між найкращими важковаговиками сучасності. Іншими учасниками змагань можуть стати українець Усик і британець Ф'юрі.

У серпні Джошуа нокаутом переміг Хеленіуса з Фінляндії. Представник Суомі в останній момент замінив британця Вайта, який провалив допінг-тест. Фін протримався в ринзі шість повних раундів.

До слова, раніше зібрали головні новини про бій Усика та Дюбуа в спеціальній підбірці.

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Ентоні Джошуа Бокс Деонтей Уайлдер
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