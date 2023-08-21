Джошуа – Уайлдер. Топ-промоутер анонсировал соглашение о супербое в хевивейте

Британский боксер Энтони Джошуа близок к договоренности о поединке против американца Деонтея Уайлдера.

Об этом заявил промоутер британца Эдди Хирн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxingScene .

Представитель бывшего чемпиона мира по нескольким версиям оптимистично настроен относительно результатов переговоров с командой боксера из США. Переговорный процесс, по мнению Хирн, завершится через две-три недели.

"Я дважды был в Саудовской Аравии, чтобы обсудить этот бой. У меня было две-три встречи в Лондоне. Все это я делаю не ради развлечения. Инструкции от Энтони Джошуа для меня: "Я хочу драться с Деонтеем Уайлдером". Единственный вариант, что этот поединок не состоится – отказ Саудовской Аравии", – объяснил промоутер.

Бой Джошуа – Уайлдер потенциально состоится в начале 2024 года. Аравийские инвесторы ранее запланировали мини-турнир между лучшими тяжеловесами современности. Другими участниками соревнований могут стать украинец Усик и британец Фьюри.

В августе Джошуа нокаутом победил Хелениуса из Финляндии. Представитель Суоми в последний момент заменил провалившего допинг-тест британца Уайта. Финн продержался в ринге шесть полных раундов.