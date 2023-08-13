Джошуа нокаутом здолав випадкового суперника: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

33-річний британець виграв бій достроково. Рефері зупинив поєдинок у сьомому раунді, коли фінський боксер опинився на підлозі після потужного удару суперника.

У стартових раундах Джошуа та Хеленіус поставили на обережність. Та поступово британський боксер захопив ініціативу та взявся тиснути на фіна. Хеленіус намагався контратакувати, але пропустив удар у підборіддя, опинився на канвасі та отямитися вже не зміг.

39-річний фінський боксер провів другий поєдинок за тиждень. Після бою проти співвітчизника Мієлонена 5 серпня він став екстреною заміною Ділліану Вайту проти Джошуа. Британець провалив допінг-тест за лічені дні до виходу в ринг.

Джошуа намагається повернути в топ хевівейту після двох поразок від Олександра Усика. Британець втратив на користь українця чемпіонські пояси WBO, WBA, IBF, IBO та The Ring. Взимку він може вийти в ринг проти зіркового американця Вайлдера.