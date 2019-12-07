Джошуа - Руис: где смотреть бой

Где и когда начнется реванш, на кону которого четыре чемпионских титула
Между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руисом и бывшим обладателем этих титулов Энтони Джошуа состоится бой-реванш. По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является британский боксер.
7 декабря 23:00
Эр-Рияд, Diriyah Arena
Противостояние боксеров состоится на специально построенной к этому событию арене Diriyah Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 7 декабря. Транслировать поединок в прямом эфире будет телеканал "Интер".
В 21:30 стартует программа "Большой бокс", в ходе которой эксперты в студии обсудят шансы боксеров. Бой Руис - Джошуа начнется ориентировочно в 23:00 по киевскому времени.
Tonight's running order— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 7, 2019
#ClashOnTheDunes
@DiriyahSeason
@SkySportsBoxing/@DAZN_USA
В июне Джошуа сенсационно проиграл мексиканцу техническим нокаутом в седьмом раунде и потерял все свои чемпионские титулы. Это был дебютный поединок для британца в США и первое поражение в профессиональной карьере.
Отметим, что победитель этого боя станет потенциальным соперником украинского боксера Александра Усика, который планирует посетить бой. Также там Усику предстоит встретиться со своим потенциальным соперником Дереком Чисорой.