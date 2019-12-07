ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Джошуа - Руис: где смотреть бой

Новости » Спорт     07.12.2019 - 18:01
Джошуа - Руис: где смотреть бой
Фото: Энди Руис и Энтони Джошуа (twitter.com/MatchroomBoxing)

Где и когда начнется реванш, на кону которого четыре чемпионских титула

Между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руисом и бывшим обладателем этих титулов Энтони Джошуа состоится бой-реванш. По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является британский боксер.

7 декабря 23:00
Эр-Рияд, Diriyah Arena

Противостояние боксеров состоится на специально построенной к этому событию арене Diriyah Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 7 декабря. Транслировать поединок в прямом эфире будет телеканал "Интер".

В 21:30 стартует программа "Большой бокс", в ходе которой эксперты в студии обсудят шансы боксеров. Бой Руис - Джошуа начнется ориентировочно в 23:00 по киевскому времени.

В июне Джошуа сенсационно проиграл мексиканцу техническим нокаутом в седьмом раунде и потерял все свои чемпионские титулы. Это был дебютный поединок для британца в США и первое поражение в профессиональной карьере.

Отметим, что победитель этого боя станет потенциальным соперником украинского боксера Александра Усика, который планирует посетить бой. Также там Усику предстоит встретиться со своим потенциальным соперником Дереком Чисорой.

Джошуа - Руис: анонс боя Руис оказался тяжелее Джошуа на 21 кг перед реваншем
Новости Украины онлайн-трансляцияонлайнтрансляциябойЭнтони ДжошуаБокс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь