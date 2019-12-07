Джошуа - Руис: анонс боя

Готовимся к поединку-реваншу в супертяжелом весе
Между Энди Руисом и Энтони Джошуа состоится долгожданный реванш, на кону которого будут стоять чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO. Прямую трансляцию боя можно посмотреть на телеканале "Интер" примерно в 23:00 по киевскому времени. Букмекеры считают бывшего чемпиона фаворитом противостояния. Мексиканец оказался тяжелее британца на 21 кг.
7 декабря 23:00
Эр-Рияд, Diriyah Arena
Без преувеличения этот поединок можно назвать реваншем года после того, как в июне Джошуа сенсационно проиграл малоизвестному Руису техническим нокаутом в седьмом раунде и потерял все свои чемпионские титулы. Это был дебютный поединок для британца в США и первое поражение в профессиональной карьере.
Интересно, что изначально мексиканец и не должен был боксировать с ЭйДжеем, ему эту возможность подарил проваленный допинг-тест Джаррелла Миллера.
Единственное поражение мексиканец потерпел в 2016 году, уступив Джозефу Паркеру из Новой Зеландии решением судей. Всего в 33 боях на профессиональном ринге у Руиса 22 досрочных победы, при этом 9 из них он одержал нокаутом в первом раунде. Мексиканец смог сочетать в себе габаритную комплекцию и молниеносность рук. Ведь в тяжелом весе можно не смотреть на телосложение, гораздо важнее - техника.
Джошуа до поединка с Руисом был непобежденным нокаутером, досрочно завершив 21 из 22 победных боев.
Since losing his first fight, @anthonyfjoshua has been getting advice from @Klitschko #RuizJoshua2 (via ESPN/@danrafaelespn) pic.twitter.com/0Ja6AiQzoD— DAZN USA (@DAZN_USA) December 5, 2019
Оба боксера впервые в карьере будут проводить бой в Саудовской Аравии. Интересно, что специально к этому событию была построена арена Diriyah Arena, которая может вместить 15 тысяч зрителей.
@DiriyahSeason #ClashOnTheDunes #RuizJoshua2 pic.twitter.com/jjNCoZOlU2— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 5, 2019
Что касается гонораров боксеров за повторный бой, то по данным Boxing Kingdom действующий чемпион получит 12 млн долларов, а британский боец - 88 млн долларов, что более чем в 7 раз больше.