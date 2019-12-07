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Джошуа - Руис: анонс боя

Новости » Спорт     07.12.2019 - 11:21
Джошуа - Руис: анонс боя
Фото: Энди Руис и Энтони Джошуа (twitter.com/MatchroomBoxing)

Готовимся к поединку-реваншу в супертяжелом весе

Между Энди Руисом и Энтони Джошуа состоится долгожданный реванш, на кону которого будут стоять чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO. Прямую трансляцию боя можно посмотреть на телеканале "Интер" примерно в 23:00 по киевскому времени. Букмекеры считают бывшего чемпиона фаворитом противостояния. Мексиканец оказался тяжелее британца на 21 кг.

7 декабря 23:00
Эр-Рияд, Diriyah Arena

Без преувеличения этот поединок можно назвать реваншем года после того, как в июне Джошуа сенсационно проиграл малоизвестному Руису техническим нокаутом в седьмом раунде и потерял все свои чемпионские титулы. Это был дебютный поединок для британца в США и первое поражение в профессиональной карьере.

Интересно, что изначально мексиканец и не должен был боксировать с ЭйДжеем, ему эту возможность подарил проваленный допинг-тест Джаррелла Миллера.

Единственное поражение мексиканец потерпел в 2016 году, уступив Джозефу Паркеру из Новой Зеландии решением судей. Всего в 33 боях на профессиональном ринге у Руиса 22 досрочных победы, при этом 9 из них он одержал нокаутом в первом раунде. Мексиканец смог сочетать в себе габаритную комплекцию и молниеносность рук. Ведь в тяжелом весе можно не смотреть на телосложение, гораздо важнее - техника.

Джошуа до поединка с Руисом был непобежденным нокаутером, досрочно завершив 21 из 22 победных боев.

Оба боксера впервые в карьере будут проводить бой в Саудовской Аравии. Интересно, что специально к этому событию была построена арена Diriyah Arena, которая может вместить 15 тысяч зрителей.

Что касается гонораров боксеров за повторный бой, то по данным Boxing Kingdom действующий чемпион получит 12 млн долларов, а британский боец - 88 млн долларов, что более чем в 7 раз больше.

Джошуа и Руис провели открытую тренировку перед реваншем Руис вслед за Джошуа прибыл на завершающую подготовку к реваншу
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