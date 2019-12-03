Промоутер Усика назвал возможную дату следующего боя украинца

Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

Александр может провести титульный поединок уже в феврале

Промоутер Эдди Хирн назвал возможную дату проведения боя между украинским боксером Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой. Менеджера цитирует ресурс Boxing News 24.

С его слов, потенциальная дата проведения боя - 8 февраля 2020 года.

"У меня была встреча с командой Усика в Монако, они заинтересованы в бою с Чисорой. Я также разговаривал с Чисорой и его менеджером - они тоже заинтересованы в поединке. Потенциальная дата - 8 февраля. Надеюсь, мы все вместе встретимся на следующей неделе", - сказал Хирн.

Оба боксера претендуют на титульные поединки. Они посетят бой-реванш между Энтони Джошуа и Энди Руисом, который состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Вполне вероятно, что там и состоится первая дуэль взглядов украинском и британца.

В середине октября Усик провел дебютный бой в супертяжелом весе против американца Чазза Уизерспуна, которого победил в седьмом раунде. Украинец стал официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO.

Чисора провел свой последний бой за титул интерконтинентального чемпиона WBO 26 октября и победил Девида Прайса техническим нокаутом.