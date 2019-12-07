Джошуа - Руїс: анонс бою

Готуємося до поєдинку-реваншу в суперважкій вазі
Між Енді Руїсом і Ентоні Джошуа відбудеться довгоочікуваний реванш, на кону якого стоятимуть чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі. Пряму трансляцію бою можна подивитися на телеканалі "Інтер" орієнтовно о 23:00 за київським часом. Букмекери вважають колишнього чемпіона фаворитом протистояння. Мексиканець виявився важчим за британця на 21 кг.
7 грудня 23:00
Ер-Ріяд, Diriyah Arena
Без перебільшення цей поєдинок можна назвати реваншем року після того, як у червні Джошуа сенсаційно програв маловідомому Руїсу технічним нокаутом в сьомому раунді та втратив усі свої чемпіонські титули. Це був дебютний поєдинок для британця в США і перша поразка в професійній кар'єрі.
Цікаво, що спочатку мексиканець і не повинен був боксувати з ЕйДжеем, йому цю можливість подарував провалений допінг-тест Джаррелла Міллера.
Єдиної поразки мексиканець зазнав у 2016 році, поступившись Джозефу Паркеру з Нової Зеландії рішенням суддів. Всього в 33 боях на професійному рингу у Руїса 22 дострокових перемоги, при цьому 9 з них він здобув нокаутом в першому раунді. Мексиканець зміг поєднувати в собі габаритну комплекцію і блискавичну швидкість рук. Адже у важкій вазі можна не дивитися на статуру, набагато важливіше - техніка.
Джошуа до поєдинку з Руїсом був непереможеним нокаутером, достроково завершивши 21 з 22 переможних боїв.
Since losing his first fight, @anthonyfjoshua has been getting advice from @Klitschko #RuizJoshua2 (via ESPN/@danrafaelespn) pic.twitter.com/0Ja6AiQzoD— DAZN USA (@DAZN_USA) December 5, 2019
Обидва боксери вперше в кар'єрі проводитимуть бій в Саудівській Аравії. Цікаво, що спеціально до цієї події була побудована арена Diriyah Arena, яка може вмістити 15 тисяч глядачів.
@DiriyahSeason #ClashOnTheDunes #RuizJoshua2 pic.twitter.com/jjNCoZOlU2— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 5, 2019
Що стосується гонорарів боксерів за повторний бій, то за даними Boxing Kingdom чинний чемпіон отримає 12 млн доларів, а британський боєць - 88 млн доларів, що більш ніж в 7 разів більше.