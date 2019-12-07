Джошуа - Руїс: анонс бою

Фото: Енді Руїс і Ентоні Джошуа (twitter.com/MatchroomBoxing)

Готуємося до поєдинку-реваншу в суперважкій вазі

Між Енді Руїсом і Ентоні Джошуа відбудеться довгоочікуваний реванш, на кону якого стоятимуть чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі. Пряму трансляцію бою можна подивитися на телеканалі "Інтер" орієнтовно о 23:00 за київським часом. Букмекери вважають колишнього чемпіона фаворитом протистояння. Мексиканець виявився важчим за британця на 21 кг.

7 грудня 23:00

Ер-Ріяд, Diriyah Arena

Без перебільшення цей поєдинок можна назвати реваншем року після того, як у червні Джошуа сенсаційно програв маловідомому Руїсу технічним нокаутом в сьомому раунді та втратив усі свої чемпіонські титули. Це був дебютний поєдинок для британця в США і перша поразка в професійній кар'єрі.

Цікаво, що спочатку мексиканець і не повинен був боксувати з ЕйДжеем, йому цю можливість подарував провалений допінг-тест Джаррелла Міллера.

Єдиної поразки мексиканець зазнав у 2016 році, поступившись Джозефу Паркеру з Нової Зеландії рішенням суддів. Всього в 33 боях на професійному рингу у Руїса 22 дострокових перемоги, при цьому 9 з них він здобув нокаутом в першому раунді. Мексиканець зміг поєднувати в собі габаритну комплекцію і блискавичну швидкість рук. Адже у важкій вазі можна не дивитися на статуру, набагато важливіше - техніка.

Джошуа до поєдинку з Руїсом був непереможеним нокаутером, достроково завершивши 21 з 22 переможних боїв.

Обидва боксери вперше в кар'єрі проводитимуть бій в Саудівській Аравії. Цікаво, що спеціально до цієї події була побудована арена Diriyah Arena, яка може вмістити 15 тисяч глядачів.

Що стосується гонорарів боксерів за повторний бій, то за даними Boxing Kingdom чинний чемпіон отримає 12 млн доларів, а британський боєць - 88 млн доларів, що більш ніж в 7 разів більше.