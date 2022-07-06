Джошуа перед реваншем с Усиком назвал кумиров в боксе

32-летний боксер всегда называл Али и Тайсона своими кумирами. Тем не менее, любимым выбрал "Железного Майка".

"Моим любимым боксером в сверхтяжелом весе является Майк Тайсон. Конечно, Мухаммед Али остается величайшим боксером в ринге и за его пределами. Но я в восторге от того, что он (Тайсон – ред.) воплощал, его оппозицию, длительную серию в боях с элитными боксерами", – признался Джошуа.

Ранее британец согласовал дату реванша с Александром Усиком. Старые знакомые сойдутся на ринге 20 августа. Поединок примет аравийская Джидда, а мощная промо-кампания боя уже началась.

На профессиональном уровне Джошуа 26 раз выходил в ринг – 24 победы (22 нокаута), 2 поражения. Британец в 2021 году потерял чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO после поражения от украинца по очкам.