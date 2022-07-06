Джошуа перед реваншем із Усиком назвав кумирів у боксі

32-річний боксер завжди називав Алі та Тайсона своїми кумирами. Проте, улюбленим обрав "Залізного Майка".

"Моїм улюбленим боксером у надважкій вазі є Майк Тайсон. Звісно, Мухаммед Алі залишається найвеличнішим боксером у ринзі та за його межами. Та я в захваті від того, що він (Тайсон – ред.) втілював, його опозицію, тривалу серію у боях з елітними боксерами", – зізнався Джошуа.

Раніше британець узгодив дату реваншу з Олександром Усиком. Старі знайомі зійдуться на рингу 20 серпня. Поєдинок прийме аравійська Джидда, а потужна промо-кампанія бою вже розпочалася.

На професіональному рівні Джошуа 26 разів виходив у ринг – 24 перемоги (22 нокаутом), 2 поразки. Британець у 2021 році втратив чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO після поразки від українця за очками.