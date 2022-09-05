Не Усик. Фьюри вызвал на поединок звездного боксера

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри записал специальный видеовызов Энтони Джошуа, недавно проигравшему бой-реванш за четыре чемпионских пояса Александру Усику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter британца .

"Цыганский Король" вызвал соотечественника на бой. Он предложил встретиться в ринге через несколько месяцев.

"Энтони Джошуа, я знаю, что ты только что проиграл поединок Усику. Хочу предоставить тебе возможность сразиться за чемпионский пояс WBC в ближайшие месяцы. Я дам тебе немного времени на подготовку, поскольку ты только что провел 12-раундовое сражение. Если тебе интересно, то я сообщу дату", – заявил Фьюри.

Ранее британский боксер рассказывал о готовности к поединку с Усиком в декабре. Когда же украинец отказался выходить в ринг так рано, "Цыганский Король" пообещал найти другого соперника.

В понедельник Фьюри провел совместную тренировку с Джозефом Паркером. Новозеландец может стать обязательным претендентом на бой с Усиком в случае победы над Джо Джойсом 24 сентября в поединке за титул временного чемпиона WBO.