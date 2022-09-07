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WBC отказался назначить "бой за Британию" между Фьюри и Джошуа: известна причина

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Среда 07 сентября 2022 16:27
WBC отказался назначить "бой за Британию" между Фьюри и Джошуа: известна причина Фото: Эпатажный Тайсон Фьюри в привычном образе (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

На намерения организовать титульный бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа отреагировали во Всемирном боксерском совете (WBC), титулом которого до сих пор владеет "Цыганский Король".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.

Поединок чемпиона WBC и бывшего обладателя поясов WBA, WBO, IBF и IBO оказался под угрозой. Президент боксерской организации Маурисио Сулейман в восторге от идеи "боя за Британии", но пока не видит предпосылок к нему.

"WBC не может назначить такое сражение. Оно будет противоречить правилам и права чемпиона Фьюри. Но Фьюри против Джошуа всегда будет интересным поединком, особенно для Великобритании. Без сомнений, Фьюри – лучший тяжеловес современности и находится в расцвете сил", – заявил функционер.

Сулейман напомнил, что "Цыганский Король" весной провел обязательную защиту пояса WBC. В ноябре же Всемирный боксерский совет определит новых претендентов во всех категориях на конференции в Акапулько.

Накануне Джошуа принял вызов Фьюри на сражение за титул WBC. Бывший обладатель четырех чемпионских поясов готов выйти в ринг против эксцентричного соотечественника в декабре.

Напомним, что украинец Усик во второй раз одолел Джошуа в августе и сохранил чемпионские пояса в хевивейте.

К слову, ранее опубликовали хронологию событий боя-реванша между Усиком и Джошуа.

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Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Бокс
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