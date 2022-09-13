Джошуа визначився щодо умов Ф'юрі для бою: рішення не сподобається Усику

Боксерський "поєдинок за Британію" між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа набув реальних обрисів. Українець Олександр Усик може залишитися без об'єднавчого поєдинку в хевівейті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter 258MGT .

Екс-чемпіон світу прийняв усі умови "Циганського Короля" заради бою за титул WBC у важкій вазі. Ймовірна дата поєдинку, який раніше відмовилася призначати Всесвітня боксерська рада – 3 грудня.

Промоутерська компанія 258MGT, що займається справами Джошуа, відзвітувала про прийняття усіх вимог Ф'юрі. Зокрема, "Ей Джей" погодився на запропоновану потенційним суперником дату, а також готовий поділити гонорар у пропорції 60 на 40 на користь чемпіона WBC.

Минулого тижня Ф'юрі викликав співвітчизника на поєдинок через соцмережі. Чемпіон світу за версією WBC прагне визначити "короля Британії". Водночас він назвав "скиглієм" Олександра Усика, який відмовився битися з Ф'юрі в грудні.

Українець кинув виклик "Циганському Королю" після серпневої перемоги над Джошуа. 35-річний боксер закликав Ф'юрі провести об'єднавчий поєдинок для визначення абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Щоправда, Усик готовий до бою лише в 2023 році.