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Джошуа официально активировал опцию реванша с Усиком

Автор: Сергей Новиков

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа официально активировал опцию реванша с украинским боксером Александром Усиком. Поединок пройдет весной 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление промоутера Эдди Хирна в эфире DAZN.

"Джошуа уже приступил к тренировкам. Он активировал пункт о реванше, и мы увидим второй его бой с Усиком весной. Джошуа хочет побыстрее вернуться в игру", - заявил он.

Хирн добавил, что на проведение реванша претендуют Украина, Великобритания и страны Среднего Востока.

Напомним, в конце сентября Усик сенсационно победил чемпиона мира в супертяжелом весе по нескольким версиям Энтони Джошуа и отобрал у него пояса.

После этого стало известно, что реванш Усик - Джошуа может пройти в Киеве, но есть ряд условий.

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Александр УсикЭнтони ДжошуаБокс