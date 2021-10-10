Джошуа официально активировал опцию реванша с Усиком
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа официально активировал опцию реванша с украинским боксером Александром Усиком. Поединок пройдет весной 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление промоутера Эдди Хирна в эфире DAZN.
"Джошуа уже приступил к тренировкам. Он активировал пункт о реванше, и мы увидим второй его бой с Усиком весной. Джошуа хочет побыстрее вернуться в игру", - заявил он.
#UsykJoshua2 pic.twitter.com/7fo2zQwLXy— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) October 9, 2021
Хирн добавил, что на проведение реванша претендуют Украина, Великобритания и страны Среднего Востока.
Напомним, в конце сентября Усик сенсационно победил чемпиона мира в супертяжелом весе по нескольким версиям Энтони Джошуа и отобрал у него пояса.
После этого стало известно, что реванш Усик - Джошуа может пройти в Киеве, но есть ряд условий.