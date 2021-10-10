Джошуа официально активировал опцию реванша с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа официально активировал опцию реванша с украинским боксером Александром Усиком. Поединок пройдет весной 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление промоутера Эдди Хирна в эфире DAZN .

"Джошуа уже приступил к тренировкам. Он активировал пункт о реванше, и мы увидим второй его бой с Усиком весной. Джошуа хочет побыстрее вернуться в игру", - заявил он.

Хирн добавил, что на проведение реванша претендуют Украина, Великобритания и страны Среднего Востока.