ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Джошуа официально активировал опцию реванша с Усиком

Новина українською →
Воскресенье 10 октября 2021 09:14
Джошуа официально активировал опцию реванша с Усиком Фото: Энтони Джошуа и Александр Усик (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа официально активировал опцию реванша с украинским боксером Александром Усиком. Поединок пройдет весной 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление промоутера Эдди Хирна в эфире DAZN.

"Джошуа уже приступил к тренировкам. Он активировал пункт о реванше, и мы увидим второй его бой с Усиком весной. Джошуа хочет побыстрее вернуться в игру", - заявил он.

Хирн добавил, что на проведение реванша претендуют Украина, Великобритания и страны Среднего Востока.

Напомним, в конце сентября Усик сенсационно победил чемпиона мира в супертяжелом весе по нескольким версиям Энтони Джошуа и отобрал у него пояса.

После этого стало известно, что реванш Усик - Джошуа может пройти в Киеве, но есть ряд условий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Усик Энтони Джошуа Бокс
NEWS
На следующей неделе Херсонская область может стать "красной". Это рассмотрит Госкомиссия
На следующей неделе Херсонская область может стать "красной". Это рассмотрит Госкомиссия
DAILY
Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны