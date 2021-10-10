Джошуа офіційно активував опцію реваншу з Усиком
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі, британець Ентоні Джошуа офіційно активував опцію реваншу з українським боксером Олександром Усиком. Поєдинок пройде навесні 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву промоутера Едді Хірна в ефірі DAZN.
"Джошуа вже приступив до тренувань. Він активував пункт про реванш, і ми побачимо другий його бій з Усиком навесні. Джошуа хоче швидше повернутися в гру", - заявив він.
#UsykJoshua2 pic.twitter.com/7fo2zQwLXy— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) October 9, 2021
Хірн додав, що на проведення реваншу претендують Україна, Великобританія і країни Середнього Сходу.
Нагадаємо, в кінці вересня Усик сенсаційно переміг чемпіона світу у суперважкій вазі за кількома версіями Ентоні Джошуа і відібрав у нього пояси.
Після цього стало відомо, що реванш Усик - Джошуа може пройти в Києві, але є ряд умов.