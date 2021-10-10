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Джошуа офіційно активував опцію реваншу з Усиком

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Неділя 10 жовтня 2021 09:14
Джошуа офіційно активував опцію реваншу з Усиком Фото: Ентоні Джошуа і Олександр Усик (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі, британець Ентоні Джошуа офіційно активував опцію реваншу з українським боксером Олександром Усиком. Поєдинок пройде навесні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву промоутера Едді Хірна в ефірі DAZN.

"Джошуа вже приступив до тренувань. Він активував пункт про реванш, і ми побачимо другий його бій з Усиком навесні. Джошуа хоче швидше повернутися в гру", - заявив він.

Хірн додав, що на проведення реваншу претендують Україна, Великобританія і країни Середнього Сходу.

Нагадаємо, в кінці вересня Усик сенсаційно переміг чемпіона світу у суперважкій вазі за кількома версіями Ентоні Джошуа і відібрав у нього пояси.

Після цього стало відомо, що реванш Усик - Джошуа може пройти в Києві, але є ряд умов.

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Олександр Усик Ентоні Джошуа Бокс
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