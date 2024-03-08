Джошуа – Нганну. Де дивитися бій та інші деталі поєдинку-вистави

Бій Джошуа – Нганну відбудеться в ніч проти 9 березня в Саудівській Аравії. У ринг боксери вийдуть в тамтешній столиці Ер-Ріяді. Поєдинок розпочнеться не раніше 00:59 за київським часом.

Де дивитися бій Джошуа – Нганну

Трансляція бою на території України буде доступна на платформі DAZN. Поєдинок покажуть там у розділі Boxing. Місячна передплата сервісу в Україні становить 370 грн. Також бій транслюватимуть на власних ресурсах британський Sky Sports.

Прогноз букмекерів на бій Джошуа – Нганну

Безумовний фаворитом протистояння став досвідчений британець. На перемогу Ей Джея у букмекерській конторі Favbet приймають ставки зі скромним коефіцієнтом 1,31. Натомість на потенційний успіх колишнього бійця змішаних мистецтв виставили кеф 3,60. На незвичайний у боксі нічийний підсумок запропонували космічний бал 26,00.

Смілива ставка на перемогу Нганну за рішенням суддів збільшить потенційний виграш у 17 разів. Цікавим варіантом виглядає ставка на перемогу Джошуа після того, як він побуває в нокдауні. Коефіцієнт на такий підсумок склав солідні 8,00. Значно вірогіднішим буде "візит" на підлогу обох боксерів. Кеф на подібний розвиток подій склав 4,25.

Головні подробиці навколо поєдинку Джошуа – Нганну

Бій триватиме 10 раундів за правилами боксу. Обидва боксери зароблять рекордні гонорари в кар'єрі. Переможець протистояння, імовірно зустрінеться з майбутнім абсолютним чемпіоном світу в хевівейті. Він визначиться 18 травня в поєдинку українця Олександра Усика та британського боксера Тайсона Ф'юрі.

Напередодні бою Джошуа та Нганну відвідали процедуру зважування. Під Ей Джеєм вага показала 114,5 кг. Натомість боєць змішаних мистецтв виявився важчим на понад дев'ять кілограмів – 123,6 кг. У порівнянні з попереднім поєдинком камерунець набрав орієнтовно чверть кілограма.

"Це тільки мій другий поєдинок, але я б'юся проти двох найкращих хлопців у боксі. Моє мислення таке ж, я – андердог. Я планую довести, що андердог здатен зробити це. Я не відступаю від своїх слів. Мій офіційний прогноз: я покину ринг із перемогою", – впевнено заявив Нганну.

"Це справжня війна. Це буде хороший бій. Я просто сфокусований на плані бою в п'ятницю. Ніщо інше мене не відволікає. Я знаю, проти кого виходжу в ринг", – холоднокровно й лаконічно відповів Джошуа.