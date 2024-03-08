Легендарний Тайсон повернеться в ринг у 58 років: хто буде суперником

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram ютубера .

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі візьме участь у вечорі бокса в штаті Техас. Організований стрімінгом Netflix захід відбудеться 20 липня.

"Це мить завершення повного циклу, спостерігати за яким буде вкрай цікаво. Я дав старт його боксерському шляху в андеркарді мого бою з Роєм Джонсом, а тепер планую прикінчити його", – відверто заявив "Залізний Майк".

Тайсон востаннє виходив у ринг у листопаді 2020 року. Тоді він провів виставковий поєдинок із Джонсом, який завершився нічиєю. Натомість Пол із тих пір провів 10 поєдинків, у яких здобув 9 перемог (6 – нокаутом).

Хто такий Майк Тайсон

Уродженець Брукліна, один із найвідоміших і найупізнаваніших боксерів усіх часів. На професіональному рівні дебютував у березні 1985 року. Останній бій провів у 2005-му.

Перший титул завоював через рік після появи в професіоналах. У 1987-му до поясу WBC додав чемпіонські звання за версіями WBA та IBF, а ще за рік – титул The Ring. У 1987-1990 рр. був абсолютним чемпіоном світу. Здолав 11 бійців за титул чемпіона світу в хевівейті.

На піку кар'єри мав проблеми з наркотиками та законом, сидів у в'язниці за зґвалтування та побиття людей. Пізніше пройшов реабілітацію, став веганом і прийняв іслам. Зібрав колекцію камео в голівудських стрічках ("Крокодил Данді в Лос-Анджелесі", "Роккі Бальбоа", "Похмілля у Вегасі").