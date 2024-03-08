ua en ru
Пт, 08 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Легендарний Тайсон повернеться в ринг у 58 років: хто буде суперником

Арлінгтон, П'ятниця 08 березня 2024 11:46
UA EN RU
Легендарний Тайсон повернеться в ринг у 58 років: хто буде суперником Фото: Майк Тайсон залишається у формі (Facebook/Mike Tyson)
Автор: Антон Федорців

Культовий американський боксер Майк Тайсон влітку проведе виставковий бій проти блогера Джейка Пола.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram ютубера.

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі візьме участь у вечорі бокса в штаті Техас. Організований стрімінгом Netflix захід відбудеться 20 липня.

"Це мить завершення повного циклу, спостерігати за яким буде вкрай цікаво. Я дав старт його боксерському шляху в андеркарді мого бою з Роєм Джонсом, а тепер планую прикінчити його", – відверто заявив "Залізний Майк".

Тайсон востаннє виходив у ринг у листопаді 2020 року. Тоді він провів виставковий поєдинок із Джонсом, який завершився нічиєю. Натомість Пол із тих пір провів 10 поєдинків, у яких здобув 9 перемог (6 – нокаутом).

Хто такий Майк Тайсон

Уродженець Брукліна, один із найвідоміших і найупізнаваніших боксерів усіх часів. На професіональному рівні дебютував у березні 1985 року. Останній бій провів у 2005-му.

Перший титул завоював через рік після появи в професіоналах. У 1987-му до поясу WBC додав чемпіонські звання за версіями WBA та IBF, а ще за рік – титул The Ring. У 1987-1990 рр. був абсолютним чемпіоном світу. Здолав 11 бійців за титул чемпіона світу в хевівейті.

На піку кар'єри мав проблеми з наркотиками та законом, сидів у в'язниці за зґвалтування та побиття людей. Пізніше пройшов реабілітацію, став веганом і прийняв іслам. Зібрав колекцію камео в голівудських стрічках ("Крокодил Данді в Лос-Анджелесі", "Роккі Бальбоа", "Похмілля у Вегасі").

До слова, раніше склали підбірку народжених 29 лютого спортивних зірок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Netflix Бокс
NEWS
Послання Путіну та єдине прохання України. Що сказав Байден у зверненні до Конгресу
Послання Путіну та єдине прохання України. Що сказав Байден у зверненні до Конгресу
DAILY
Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США