Джошуа – Нганну. Где смотреть бой и другие детали поединка-спектакля

Бой Джошуа – Нганну состоится в ночь на 9 марта в Саудовской Аравии. В ринг боксеры выйдут в столице Эр-Рияде. Поединок начнется не раньше 00:59 по киевскому времени.

Где смотреть бой Джошуа – Нганну

Трансляция боя на территории Украины будет доступна на платформе DAZN. Поединок покажут там в разделе Boxing. Месячная подписка на сервис в Украине составляет 370 грн. Также бой будут транслировать на собственных ресурсах британский Sky Sports.

Прогноз букмекеров на бой Джошуа – Нганну

Безусловным фаворитом противостояния стал опытный британец. На победу Эй Джея в букмекерской конторе Favbet принимают ставки со скромным коэффициентом 1,31. В свою очередь на потенциальный успех бывшего бойца смешанных искусств выставили кэф 3,60. На необычный в боксе ничейный результат предложили космический балл 26,00.

Смелая ставка на победу Нганну по решению судей увеличит потенциальный выигрыш в 17 раз. Интересным вариантом смотрится ставка на победу Джошуа после того, как он побывает в нокдауне. Коэффициент на такой итог составил приличные 8,00. Значительно более вероятным будет "визит" на пол обоих боксеров. Кэф на подобное развитие событий составил 4,25.

Главные подробности вокруг поединка Джошуа – Нганну

Бой продлится 10 раундов по правилам бокса. Оба боксера заработают рекордные гонорары в карьере. Победитель противостояния, вероятно, встретится с будущим абсолютным чемпионом мира в хевивейте. Он определится 18 мая в поединке украинца Александра Усика и британского боксера Тайсона Фьюри.

В преддверии боя Джошуа и Нганну посетили процедуру взвешивания. Под Эй Джеем весы показали 114,5 кг. В то же время боец смешанных искусств оказался тяжелее на более чем девять килограммов – 123,6 кг. По сравнению с предыдущим поединком, камерунец набрал ориентировочно четверть килограмма.

"Это только мой второй поединок, но я сражаюсь против двух лучших ребят в боксе. Мое мышление такое же, я – андердог. Я планирую доказать, что андердог способен сделать это. Я не отступаю от своих слов. Мой официальный прогноз: я покину ринг с победой", – уверенно заявил Нганну.

"Это настоящая война. Это будет хорошее сражение. Я просто сфокусирован на плане боя в пятницу. Ничто другое меня не отвлекает. Я знаю, против кого выхожу в ринг", – хладнокровно и лаконично ответил Джошуа.