Джошуа – Нганну. Где смотреть бой и другие детали поединка-спектакля

Бывший обладатель титулов разных боксерских организаций Энтони Джошуа выйдет в ринг против бывшего чемпиона Ultimate Fighting Championship Фрэнсиса Нганну.
Все новости вокруг поединка Джошуа и Нганну – в подборке РБК-Украина.
Бой Джошуа – Нганну состоится в ночь на 9 марта в Саудовской Аравии. В ринг боксеры выйдут в столице Эр-Рияде. Поединок начнется не раньше 00:59 по киевскому времени.
Трансляция боя на территории Украины будет доступна на платформе DAZN. Поединок покажут там в разделе Boxing. Месячная подписка на сервис в Украине составляет 370 грн. Также бой будут транслировать на собственных ресурсах британский Sky Sports.
Безусловным фаворитом противостояния стал опытный британец. На победу Эй Джея в букмекерской конторе Favbet принимают ставки со скромным коэффициентом 1,31. В свою очередь на потенциальный успех бывшего бойца смешанных искусств выставили кэф 3,60. На необычный в боксе ничейный результат предложили космический балл 26,00.
Смелая ставка на победу Нганну по решению судей увеличит потенциальный выигрыш в 17 раз. Интересным вариантом смотрится ставка на победу Джошуа после того, как он побывает в нокдауне. Коэффициент на такой итог составил приличные 8,00. Значительно более вероятным будет "визит" на пол обоих боксеров. Кэф на подобное развитие событий составил 4,25.
Бой продлится 10 раундов по правилам бокса. Оба боксера заработают рекордные гонорары в карьере. Победитель противостояния, вероятно, встретится с будущим абсолютным чемпионом мира в хевивейте. Он определится 18 мая в поединке украинца Александра Усика и британского боксера Тайсона Фьюри.
В преддверии боя Джошуа и Нганну посетили процедуру взвешивания. Под Эй Джеем весы показали 114,5 кг. В то же время боец смешанных искусств оказался тяжелее на более чем девять килограммов – 123,6 кг. По сравнению с предыдущим поединком, камерунец набрал ориентировочно четверть килограмма.
"Это только мой второй поединок, но я сражаюсь против двух лучших ребят в боксе. Мое мышление такое же, я – андердог. Я планирую доказать, что андердог способен сделать это. Я не отступаю от своих слов. Мой официальный прогноз: я покину ринг с победой", – уверенно заявил Нганну.
"Это настоящая война. Это будет хорошее сражение. Я просто сфокусирован на плане боя в пятницу. Ничто другое меня не отвлекает. Я знаю, против кого выхожу в ринг", – хладнокровно и лаконично ответил Джошуа.
К слову, ранее Тайсон договорился о выставочном бое с боксером-блогером.
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