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У Джорджії вручну перерахують голоси на виборах президента

Джорджія, Середа 11 листопада 2020 22:01
У Джорджії вручну перерахують голоси на виборах президента
Фото: Джо Байден і Дональд Трамп (Колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В американському штаті Джорджія вирішили провести загальний перерахунок голосів на президентських виборах. Як зазначив державний секретар штату Бред Раффенспергер, перерахунок проводитимуть вручну.

Про це повідомляє американський телеканал CNBC.

Штат співпрацюватиме з посадовцями округів, щоб своєчасно завершити підрахунок голосів на виборах. Результати голосування необхідно встановити до 20 листопада.

"Оскільки розрив між кандидатами не дуже великий, то знадобиться ручний перерахунок голосів у кожному окрузі", - пояснив держсекретар.

Станом на сьогодні, за даними CNBC, розрив між демократом Джо Байденом та чинним президентом Дональдом Трампом у цьому штаті зріс до понад 14 тисяч голосів. Всього порахували вже майже 5 млн голосів.

Нагадаємо, за попередніми результатами, перемогу на президентських виборах в США здобуває Джо Байден. Він отримує понад 270 голосів виборників, чого достатньо для перемоги.

Як писало РБК-Україна, Трамп перемагає у штаті Аляска, але це не допоможе йому набрати необхідну для переобрання кількість голосів виборників.

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