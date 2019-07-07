Джонсон заявил, что Великобритания готова к Brexit 31 октября без сделки

Лидер избирательной гонки за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна будет готова к Brexit к 31 октября. Об этом он сообщил в интервью газете The Sunday Telegraph.

Джонсон отметил, что Великобритания будет готова уйти с ЕС с соглашением об условиях Brexit или без него.

"Мы в значительной степени были готовы 29 марта. И мы будем готовы к 31 октября. И очень важно, чтобы наши партнеры это понимали. Они должны смотреть в наши глаза и думать: "Боже мой, эти британцы действительно собираются уйти. И они собираются уйти на этих условиях", - сказал он.

Ранее сообщалось, что самовольный выход Великобритании из Европейского союза может стоить бюджету страны 90 миллиардов фунтов стерлингов. В долларовом эквиваленте эта сумма составит 114 миллиардов.

Великобритания должна покинуть ЕС еще 29 марта, однако парламент отклонил все предложения Терезы Мэй. Она ушла в отставку после того, как не смогла согласовать с британским парламентом соглашение относительно Brexit. Также известно, что 10 апреля Мэй и лидеры ЕС на экстренном саммите в Брюсселе договорились о продлении срока Brexit до 31 октября.