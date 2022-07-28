ua ru
Чт, 28 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Джонсон заявил, что уйдет в отставку, несмотря на призывы остаться

Новина українською →
Украина, Четверг 28 июля 2022 20:22
Джонсон заявил, что уйдет в отставку, несмотря на призывы остаться Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Британский премьер Борис Джонсон подтвердил, что уйдет в отставку, несмотря на петиции с призывом оставить его лидером консерваторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Herald Scotland.

"Мы подошли к следующему этапу больших политических эстафетных гонок. Я могу вас заверить, что эстафетная палочка будет передана незаметно в руки кого-то другого. Я могу заверить вас, что этот человек продолжит вести ту же программу", - заявил Джонсон, выступая на бизнес-форуме в Бирмингеме.

Напомним, Джонсон, ранее подавший в отставку, может стать следующим генеральным секретарем НАТО.

Зеленский надеется, что уровень сотрудничества между Киевом и Лондоном не изменится после выборов нового премьера.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борис Джонсон
NEWS
Клименко стал новым руководителем САП
Клименко стал новым руководителем САП
DAILY
От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины