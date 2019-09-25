Джонсон заявил о необходимости новых парламентских выборов в Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости провести новые парламентские выборы. Об этом сообщает DW.

Такое решение Джонсон принял после поражения в Верховном суде, который признал незаконным решение правительства отправить британский парламент на принудительные каникулы.

В то же время лидер лейбористов Джереми Корбин, выступая с заключительной речью на съезде партии в Брайтоне, категорически высказался против проведения новых выборов до тех пор, пока Британии 31 октября грозит жесткий Brexit.

Он еще раз призвал Джонсона подать в отставку.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что правительство Великобритании приняло законопроект об отсрочке Brexit. Соответствующий закон подписала королева Великобритании Елизавета II.

Добавим, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подготовил план, благодаря которому любая дальнейшая отсрочка Brexit станет юридически невозможной. Советники премьера провели совещание, где выработали стратегию прекращения попыток парламента продлить срок действия выхода Британии из Евросоюза, на случай, если не удастся заключить соглашение с Брюсселем о новых условиях Brexit.