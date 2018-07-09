Джонсон заявив про рух Британії до статусу колонії Євросоюзу

Колишній міністр закордонних справ Британії заявив, що Британія після Brexit перетвориться в колонію ЄС

Колишній міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон заявив, що королівство незабаром перетвориться в колонію Європейського союзу (ЄС). Про це Джонсон написав в своїй заяві про відставку, передає Reuters.



Джонсон так прокоментував домовленості Лондона з Брюсселем щодо Brexit. Документ передбачає створення зони вільної торгівлі та складання переліку промислових товарів і сільськогосподарської продукції, які не підпадуть під майбутні обмеження.

"Ми дійсно рухаємося до статусу колонії, і багато хто буде боротися, щоб побачити економічну або політичну перевагу цієї конкретної угоди", - написав Джонсон.

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон пішов у відставку.