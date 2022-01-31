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Джонсон завтра посетит Украину. Перед этим - позвонит Путину

Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон завтра посетит Украину. Перед своим визитом, сегодня, он позвонит президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

По данным СМИ, что Джонсон поговорит с Путиным сегодня во второй половине дня. После чего, на следующий день премьер прибудет в Украину вместе с британским главой МИД.

"Я собираюсь сказать президенту Путину, что нам всем необходимо отойти от края... Любое вторжение в Украину, за пределы территорий, которые Россия захватила в 2014 году, будет абсолютной катастрофой для мира и прежде всего для России", - отметил Джонсон.

Отметим, сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также подтвердил визит британского премьера Джонсона в Украину.

"На днях в Украине будет британский премьер", - отметил Кулеба.

Ранее стало известно, что Джонсон планирует посетить Украину на этой неделе, чтобы укрепить дипломатические усилия на фоне угрозы вторжения России.

Однако тогда сообщалось, что британский премьер проведет переговоры с российским президентом Путиным уже после своего визита в Украину.

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Владимир ПутинБорис Джонсон