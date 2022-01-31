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Джонсон завтра відвідає Україну. Перед цим - зателефонує Путіну

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Лондон, Понеділок 31 січня 2022 14:43
Джонсон завтра відвідає Україну. Перед цим - зателефонує Путіну Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон завтра відвідає Україну. Перед своїм візитом, сьогодні, він зателефонує президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

За даними ЗМІ, що Джонсон поговорить Путіним сьогодні у другій половині дня. Після чого, на наступний день прем'єр прибуде до України з разом із британським головою МЗС.

"Я збираюся сказати президенту Путіну, що нам усім необхідно відійти від краю... Будь-яке вторгнення в Україну, за межі територій, які Росія вже захопила у 2014 році, буде абсолютною катастрофою для світу і насамперед для Росії", - зазначив Джонсон.

Зазначимо, сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також підтвердив візит британського прем'єра Джонсона до України.

"Днями в Україні буде британський прем'єр", - зауважив Кулеба.

Раніше стало відомо, що Джонсон планує відвідати Україну цього тижня аби зміцнити дипломатичні зусилля на тлі загрози вторгнення Росії.

Однак, тоді повідомлялося, що британський прем'єр проведе переговори з російським президентом Путіним вже після свого візиту до України.

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Володимир Путін Борис Джонсон
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