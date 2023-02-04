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Джонсон завітав до Вашингтона та виступив за якомога швидше надання Україні військової допомоги

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Субота 04 лютого 2023 02:42
Джонсон завітав до Вашингтона та виступив за якомога швидше надання Україні військової допомоги Фото: Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон (wikipedia.org)
Автор: Олег Васьків

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон завітав до Вашингтона та закликав посилити військову підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter політика.

"Я виступаю за те, щоб дати Україні все необхідне для перемоги над Путіним. Сполучені Штати зробили так багато - тому я приїхав, щоб подякувати їм і сказати: "Боже, благослови США", - зазначив ексглава британського уряду.

Джонсон оприлюднив відео, в якому заявив, що вражений солідарністю республіканців і демократів, а також обох палат Конгресу, що поділяють думку про цілковиту підтримку України.

За його словами, українцям потрібно дати усе необхідне і якомога швидше - це буде найращим рішенням Сполучених Штатів і збереже кошти американських платників податків.

Нагадаємо, раніше Борис Джонсон приїхав із візитом до України, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

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