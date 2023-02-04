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Джонсон посетил Вашингтон и выступил за скорейшее предоставление Украине военной помощи

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Суббота 04 февраля 2023 02:42
Джонсон посетил Вашингтон и выступил за скорейшее предоставление Украине военной помощи Фото: Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (wikipedia.org)
Автор: Олег Васкив

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Вашингтон и призвал усилить военную поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter политика.

"Я выступаю за то, чтобы дать Украине все необходимое для победы над Путиным. Соединенные Штаты сделали так много - поэтому я приехал, чтобы поблагодарить их и сказать: "Боже, благослови США", - отметил эксглава британского правительства.

Джонсон обнародовал видео, в котором заявил, что поражен солидарностью республиканцев и демократов, а также обеих палат Конгресса, разделяющих мнение о полной поддержке Украины.

По его словам, украинцам нужно дать все необходимое и как можно скорее - это будет самым лучшим решением Соединенных Штатов и сохранит средства американских налогоплательщиков.

Напомним, ранее Борис Джонсон приехал с визитом в Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.

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