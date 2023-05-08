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Українці назвали двох лідерів, які відіграли найбільшу роль в обороні України

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Україна, Понеділок 08 травня 2023 14:04
Українці назвали двох лідерів, які відіграли найбільшу роль в обороні України Фото: українці вважають лідерами Зеленського та Залужного (president.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Відповідаючи на відкрите запитання "Які політики чи громадські діячі відіграли важливу роль в обороні країни?", 65% респондентів згадали президента України Володимира Зеленського, 47% - головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова та Фонду "Демократичні ініціативи".

Наступні позиції зі значним відривом посіли інші очільники українських військових відомств та генерали, а також цивільні представники влади.

Українці назвали двох лідерів, які відіграли найбільшу роль в обороні України

На думку українців, серед іноземних політиків чи громадських діячів найбільш важливу роль в підтримці України відіграв президент США Джо Байден (58%), президент Польщі Анджей Дуда (50%), колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон (49%). Значно менше люди згадували президента Франції Емануеля Макрона (10%) та канцлера Німеччини Олафа Шольца (9%).

Українці назвали двох лідерів, які відіграли найбільшу роль в обороні України

Опитування проведене Центром Разумкова та Фондом "Демократичні ініціативи" з 23 по 30 березня 2023 року серед 2017 респондентів. Опитування проводилося методом особистого інтерв'ю (face-to-face) в усіх регіонах України, за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, більшість українців (59%) назвали президента Володимира Зеленського політиком 2022 року. На другому місці з великим відривом Валерій Залужний (10%).

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