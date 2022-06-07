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Джонсон выступил против принуждения Украины к "плохому миру" с Россией

Фото: Борис Джонсон, глава правительства Британии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Мир не должен принуждать Украину к подписанию "плохого мирного соглашения" с Россией. С таким мнением вчера выступил премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы британского правительства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

По словам пресс-секретаря, во время заседания британского правительства, которое состоялось вчера, Джонсон пообещал, что Британия будет оставаться на "передовой" поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.

"Он сказал, что важно, чтобы на президента Зеленского не давили, чтобы он согласился на плохой мир, отметив, что плохие мирные соглашения не длятся долго. Он сказал, что мир должен избегать любого результата, при котором необоснованная агрессия Путина будет казаться оправданной", - сказал представитель премьера Британии.

Напомним, ранее американский телеканал CNN рассказал, что якобы США, Европа и Британии ведут консультации по поводу "мирного плана" для завершения войны с Россией.

На такие слухи отреагировал президент Владимир Зеленский, заявив, что не участвует в подобных переговорах.

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