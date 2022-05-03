Джонсон выступил в Верховной раде. Также к нардепам обратился Зеленский

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с обращением к Верховной раде Украины. Он стал первым мировым лидером, который обратился к украинскому парламенту после начала вторжения России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.
По его словам, помимо поддержки и объявления о новом пакете военной помощи, включающего ракеты, радары контрбатарейной борьбы, Джонсон заявил, что Украина победит в войне против России.
Также Гончаренко отметил, что после Джонсона впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Раде выступил президент Украины Владимир Зеленский.
Как отметил нардеп Ярослав Железняк, Джонсон признал коллективный провал Запада в том, что против России не были введены превентивные санкции.
Сайт британского правительства заранее опубликовал выдержки из сегодняшней речи Джонсона.
"Когда моя страна столкнулась с угрозой вторжения во время Второй мировой войны, наш парламент, как и ваш, продолжал собираться на протяжении всего конфликта, а британский народ демонстрировал такое единство и решимость, что мы вспоминаем время величайшей опасности как наш звездный час. Это звездный час Украины, эпическая глава вашей национальной истории, которую будут помнить и рассказывать будущие поколения", - заявит британский премьер.
Он также сделает акцент на том, что будущие поколения будут говорить о подвиге украинцев, которые научили мир тому, что грубая сила агрессора не устоит против силы народа, решившего быть свободным.
Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания выделит Украине 300 млн фунтов стерлингов военной помощи, в которую войдет оборудование для радиоэлектронной борьбы, противобатарейные радиолокационные системы и прочее.
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