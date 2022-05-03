Джонсон выступил в Верховной раде. Также к нардепам обратился Зеленский

По его словам, помимо поддержки и объявления о новом пакете военной помощи, включающего ракеты, радары контрбатарейной борьбы, Джонсон заявил, что Украина победит в войне против России.

Также Гончаренко отметил, что после Джонсона впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Раде выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Как отметил нардеп Ярослав Железняк, Джонсон признал коллективный провал Запада в том, что против России не были введены превентивные санкции.

О чем говорил Джонсон

Сайт британского правительства заранее опубликовал выдержки из сегодняшней речи Джонсона.

"Когда моя страна столкнулась с угрозой вторжения во время Второй мировой войны, наш парламент, как и ваш, продолжал собираться на протяжении всего конфликта, а британский народ демонстрировал такое единство и решимость, что мы вспоминаем время величайшей опасности как наш звездный час. Это звездный час Украины, эпическая глава вашей национальной истории, которую будут помнить и рассказывать будущие поколения", - заявит британский премьер.

Он также сделает акцент на том, что будущие поколения будут говорить о подвиге украинцев, которые научили мир тому, что грубая сила агрессора не устоит против силы народа, решившего быть свободным.