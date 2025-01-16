Джонсон усунув прихильника України з посади голови комітету розвідки США

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон усунув Майка Тернера з посади голови комітету розвідки. Останній активно підтримує Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Відповідне рішення було ухвалене у середу, 15 січня. Джонсон усунув свого колегу-республіканця Майка Тернера з посади голови комітету Палати представників з розвідки.
Спікер Палати представників заявив, що незабаром оголосить про призначення нового голови. Ймовірно, це може статися вже сьогодні, 16 січня. Джонсон наголосив, що розвідувальне співтовариство та все, що пов’язано з комітетом, "потребує нового початку".
Конгресмен Майк Тернер - один з ключових прихильників України, він виступає за збільшення допомоги. Так, у липні 2024 року він підтримав ширше застосування американської зброї українськими військами по території РФ.
Також конгресмен заявляв, що участь військ КНДР у війні проти України має стати "червоною лінією" для США та НАТО. На думку Тернера, США та НАТО повинні розглянути можливість удару по силах КНДР в Україні.
Нагадаємо, 20 січня у США відбудеться інавгурація обраного президента Дональда Трампа. Саме тоді він офіційно розпочне виконувати обов'язки американського президента. Детальніше про це - у нашому матеріалі.
Чинний президент США Джо Байден в останні дні на посаді виголосив прощальну промову, під час якої підбив підсумки свого президентства. Під час свого виступу він також згадав Україну та війну.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.