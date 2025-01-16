Джонсон усунув прихильника України з посади голови комітету розвідки США

Відповідне рішення було ухвалене у середу, 15 січня. Джонсон усунув свого колегу-республіканця Майка Тернера з посади голови комітету Палати представників з розвідки.

Спікер Палати представників заявив, що незабаром оголосить про призначення нового голови. Ймовірно, це може статися вже сьогодні, 16 січня. Джонсон наголосив, що розвідувальне співтовариство та все, що пов’язано з комітетом, "потребує нового початку".

Конгресмен Майк Тернер - один з ключових прихильників України, він виступає за збільшення допомоги. Так, у липні 2024 року він підтримав ширше застосування американської зброї українськими військами по території РФ.

Також конгресмен заявляв, що участь військ КНДР у війні проти України має стати "червоною лінією" для США та НАТО. На думку Тернера, США та НАТО повинні розглянути можливість удару по силах КНДР в Україні.