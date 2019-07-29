Джонсон заявил о вероятности заключения новой сделки по Brexit

Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Джонсон также хочет заключить новое соглашение о свободной торговле

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что есть все шансы заключить новую сделку по Brexit с Европейским союзом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он также отметил, что хочет заключить "грандиозную новую торговую сделку".

"То, что мы хотим сделать, - это построить новое партнерство со всеми важными для нас вещами, разделяя сотрудничество в области обороны, безопасности, разведки, культурного и научного сотрудничества, всего, чего вы ожидаете", - заявил Джонсон.

По его словам, в основе этого лежит новое соглашение о свободной торговле.

"В основе всего этого лежит новое соглашение о свободной торговле, которое позволяет нам вернуть контроль над нашими тарифами и нашими правилами и действовать иначе, чем мы хотим", - заявил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Великобритания категорически против нового переноса срока выхода из Евросоюза. Джонсон планирует прекратить членство Великобритании в Европейском союзе до установленного срока - 31 октября 2019 года.

Кроме того, Борис Джонсон для того, чтобы подготовить страну к "жесткому" Brexit, запускает крупнейшую правительственную рекламную кампанию со времен Второй мировой войны.