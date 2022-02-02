Джонсон сказав Путіну: вторгнення в Україну буде трагічним прорахунком

Вторгнення Росії в Україну стане трагічним прорахунком російського президента Володимира Путіна. Про це йому під час телефонної розмови заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз британського уряду .

"Прем'єр-міністр висловив глибоку стурбованість нинішньою ворожою активністю Росії на кордоні з Україною", - йдеться в релізі.

Вказується, що Джонсон підкреслив необхідність знайти шлях вирішення конфлікту, який поважає як територіальну цілісність України, так і право на самооборону.

"Глава Уряду підкреслив, що будь - яке подальше вторгнення Росії на територію України буде трагічним прорахунком", - підкреслив Джонсон.