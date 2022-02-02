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Джонсон сказав Путіну: вторгнення в Україну буде трагічним прорахунком

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Лондон, Середа 02 лютого 2022 20:56
Джонсон сказав Путіну: вторгнення в Україну буде трагічним прорахунком Фото: прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон (wikipedia org MoD Crown)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вторгнення Росії в Україну стане трагічним прорахунком російського президента Володимира Путіна. Про це йому під час телефонної розмови заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз британського уряду.

"Прем'єр-міністр висловив глибоку стурбованість нинішньою ворожою активністю Росії на кордоні з Україною", - йдеться в релізі.

Вказується, що Джонсон підкреслив необхідність знайти шлях вирішення конфлікту, який поважає як територіальну цілісність України, так і право на самооборону.

"Глава Уряду підкреслив, що будь - яке подальше вторгнення Росії на територію України буде трагічним прорахунком", - підкреслив Джонсон.

Нагадаємо, в Кремлі заявили, що в ході розмови з Джонсоном Путін звинуватив Україну в нібито "саботажі" мінських угод.

Зазначимо, раніше Путін висловив побоювання, що після вступу в НАТО Україна спробує повернути Крим силовим шляхом.

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