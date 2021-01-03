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Джонсон не считает хорошей идею второго референдума о независимости Шотландии

Лондон, Воскресенье 03 января 2021 20:06
Джонсон не считает хорошей идею второго референдума о независимости Шотландии
Фото: флаг Шотландии (pixabay.com)
Автор: Роман Тверденко

События вроде референдума о независимости Шотландии должны происходить раз на поколение. Эти вещи редко приносят пользу нации.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Он отметил, что референдумы не были полезными для страны и потому не должны быть частыми.

"Из моего личного опыта скажу, что референдумы в нашей стране не были веселыми событиями. Они должны проходить только раз в поколение, потому что не идут на пользу объединению нации", - сказал Джонсон.

В конце декабря первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что решение о выходе Великобритании из Европейского союза реализуется вопреки желанию жителей Шотландии. В связи с этим Шотландия должна обрести независимость.

Референдум о выходе Шотландии из состава Великобритании был проведен в сентябре 2014 года. Тогда 55,3% проголосовавших высказались против независимости страны.

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