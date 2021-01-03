Джонсон не вважає хорошою ідею другого референдуму про незалежність Шотландії

Фото: прапор Шотландії (pixabay.com)

Події на кшталт референдуму про незалежність Шотландії повинні відбуватися раз на покоління. Ці речі рідко приносять користь нації.

Про це заявив премьер-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Він зазначив, що референдуми не були корисними для країни і тому не повинні бути частими.

"З мого особистого досвіду скажу, що референдуми в нашій країні не були веселими подіями. Вони повинні проходити лише раз у покоління, тому що не йдуть на користь об'єднанню нації", - сказав Джонсон.

В кінці грудня перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що рішення про вихід Великобританії з Європейського союзу реалізується всупереч бажанням мешканців Шотландії. У зв'язку з цим Шотландія повинна здобути незалежність.

Референдум про вихід Шотландії зі складу Великобританії було проведено у вересні 2014 року. Тоді 55,3% опитаних висловилися проти незалежності країни.