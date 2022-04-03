Джонсон о "резне в Буче": сделаю все, чтобы уморить голодом военную машину Путина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу Джонсона.

Как подчеркнул премьер Британии, то, что российские оккупанты сделали в Буче и Ирпене, является еще одним свидетельством того, что глава Кремля Владимир Путина и его армия совершают военные преступления в Украине. По его мнению, массовые убийства украинцев свидетельствуют о том, что Путин в отчаянии, потому что его вторжение терпит неудачу.

"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина. Мы усиливаем наши санкции и военную поддержку, а также укрепляем наш пакет гуманитарной помощи, чтобы помочь тем, кто нуждается", - заявил Джонсон.

Глава британского правительства отметил, что Лондон санкционировал дополнительную финансовую поддержку расследования российских преступлений в Украине и направит специалистов-следователей.