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Джонсон о "резне в Буче": сделаю все, чтобы уморить голодом военную машину Путина

Фото: Борис Джонсон, глава правительства Британии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Британии Борис Джонсон отреагировал на военные преступления, которые российские оккупанты совершили в городе Буча. Глава британского правительства пообещал заморить голодом военную машину России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу Джонсона.

Как подчеркнул премьер Британии, то, что российские оккупанты сделали в Буче и Ирпене, является еще одним свидетельством того, что глава Кремля Владимир Путина и его армия совершают военные преступления в Украине. По его мнению, массовые убийства украинцев свидетельствуют о том, что Путин в отчаянии, потому что его вторжение терпит неудачу.

"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина. Мы усиливаем наши санкции и военную поддержку, а также укрепляем наш пакет гуманитарной помощи, чтобы помочь тем, кто нуждается", - заявил Джонсон.

Глава британского правительства отметил, что Лондон санкционировал дополнительную финансовую поддержку расследования российских преступлений в Украине и направит специалистов-следователей.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что российские военные преступления в Украине являются следствием политики уступок РФ, которая осуществлялась последние 14 лет.

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Борис ДжонсонВеликобританияБучаВойна России против Украины