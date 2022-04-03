Джонсон про "різанину в Бучі": зроблю все, щоб заморити голодом військову машину Путіна

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон відреагував воєнні злочини, які російські окупанти вчинили у місті Буча. Глава британського уряду пообіцяв заморити голодом військову машину Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Джонсона.
Як наголосив прем'єр Британії, те, що російські окупанти зробили в Бучі та Ірпені, є ще одним свідченням того, що очільник Кремля Володимир Путіна та його армія вчиняють воєнні злочини в Україні. На його думку, масові вбивства українців свідчать про те, що Путін у відчаї, бо його вторгнення зазнає невдачі.
"Я зроблю все, що в моїх силах, щоб заморити голодом військову машину Путіна. Ми посилюємо наші санкції та військову підтримку, а також зміцнюємо наш пакет гуманітарної допомоги, щоб допомогти тим, хто потребує", - заявив Джонсон.
Глава британського уряду зазначив, що Лондон санкціонував додаткову фінансову підтримку розслідування російських злочинів в Україні та направить спеціалістів-слідчих.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що російські воєнні злочини в Україні є наслідком політики поступок РФ, яка провадилася останні 14 років.
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