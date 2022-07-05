Джонсон в разговоре с Зеленским пообещал еще 10 САУ и дроны-камикадзе
Премьер-министр Великобритании провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. И пообещал предоставить еще 10 самоходных гаубиц, а также дроны-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Британии.
Сообщается, что Джонсон проинформировал Зеленского о прогрессе в договоренностях, которые были достигнуты на саммитах НАТО и G7. Он также рассказал о новой британской военной помощи, которая включает 10 самоходных артиллерийских установок и барражирующие боеприпасы. Помощь поступит в ближайшие дни.
Кроме того, Джонсон подчеркнул, что верит в способность Вооруженных сил Украины вернуть захваченные россиянами территории. И заверил в тесном сотрудничестве в вопросах скорейшего экспорта украинских зерновых.
Стороны обсудили ситуацию с британцами, которые попали в российский плен.
Напомним, ранее Джонсон заявлял, что Украина должна усилиться настолько, чтобы победить в войне с Россией на своих условиях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.