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Джонсон в разговоре с Зеленским пообещал еще 10 САУ и дроны-камикадзе

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Лондон, Вторник 05 июля 2022 17:03
Джонсон в разговоре с Зеленским пообещал еще 10 САУ и дроны-камикадзе Фото: Борис Джонсон и Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Премьер-министр Великобритании провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. И пообещал предоставить еще 10 самоходных гаубиц, а также дроны-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Британии.

Сообщается, что Джонсон проинформировал Зеленского о прогрессе в договоренностях, которые были достигнуты на саммитах НАТО и G7. Он также рассказал о новой британской военной помощи, которая включает 10 самоходных артиллерийских установок и барражирующие боеприпасы. Помощь поступит в ближайшие дни.

Кроме того, Джонсон подчеркнул, что верит в способность Вооруженных сил Украины вернуть захваченные россиянами территории. И заверил в тесном сотрудничестве в вопросах скорейшего экспорта украинских зерновых.

Стороны обсудили ситуацию с британцами, которые попали в российский плен.

Напомним, ранее Джонсон заявлял, что Украина должна усилиться настолько, чтобы победить в войне с Россией на своих условиях.

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