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Джонсон у розмові із Зеленським пообіцяв ще 10 САУ і дрони-камікадзе

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Лондон, Вівторок 05 липня 2022 17:03
Джонсон у розмові із Зеленським пообіцяв ще 10 САУ і дрони-камікадзе Фото: Борис Джонсон і Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Прем'єр-міністр Великої Британії провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. І пообіцяв надати ще 10 самохідних гаубиць, а також дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Британії.

Повідомляється, що Джонсон поінформував Зеленського про прогрес у домовленостях, які були досягнуті на самітах НАТО і G7. Він також розповів про нову британську військову допомогу, яка включає 10 самохідних артилерійських установок і баражуючі боєприпаси. Допомога надійде в найближчі дні.

Крім того, Джонсон підкреслив, що вірить у здатність Збройних сил України повернути захоплені росіянами території. І запевнив у тісній співпраці в питаннях якнайшвидшого експорту українських зернових.

Сторони обговорили ситуацію з британцями, які потрапили в російський полон.

Нагадаємо, раніше Джонсон заявляв, що Україна повинна посилитися настільки, щоб перемогти у війні з Росією на своїх умовах.

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