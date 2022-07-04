Украина должна иметь силы, чтобы завершить войну на своих условиях, - Джонсон
Украина должна усилиться настолько, чтобы завершить войну с Российской Федерацией на своих условиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление британского премьера Бориса Джоснона, которого цитирует The Guardian.
Как заявил Джонсон в Палате общин, первоочередная задача Лондона - присоединиться к союзникам, чтобы Украина одержала победу в своей борьбе против российской агрессии. По его словам, мадридский саммит НАТО "превзошел все ожидания в отношении единства и целеустремленной решимости поддерживать Украину столько, сколько потребуется".
"Все мы понимаем, что если (президента России, - ред.) Путина не остановить в Украине, то он найдет новые цели для своих реваншистских атак, и мы защищаем не какой-то абстрактный идеал, а первый принцип мирного мира, который заключается в том, что нельзя допустить расчленения больших и могущественных стран. И если это когда-либо станет возможным, то ни одна нация нигде не будет в безопасности", - отметил Джоснон.
Он добавил, что Украина "должна иметь силы, чтобы закончить эту войну на условиях, которые описал президент Зеленский".
Напомним, раннее Джонсон заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский подготовил план отпора российским оккупантам.
Он также отметил, что Путин не развязал бы войну с Украиной, если был бы женщиной.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.