ru ua
Пн, 04 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина должна иметь силы, чтобы завершить войну на своих условиях, - Джонсон

Новина українською →
Лондон, Понедельник 04 июля 2022 21:34
Украина должна иметь силы, чтобы завершить войну на своих условиях, - Джонсон Фото: британский премьер Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Украина должна усилиться настолько, чтобы завершить войну с Российской Федерацией на своих условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление британского премьера Бориса Джоснона, которого цитирует The Guardian.

Как заявил Джонсон в Палате общин, первоочередная задача Лондона - присоединиться к союзникам, чтобы Украина одержала победу в своей борьбе против российской агрессии. По его словам, мадридский саммит НАТО "превзошел все ожидания в отношении единства и целеустремленной решимости поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

"Все мы понимаем, что если (президента России, - ред.) Путина не остановить в Украине, то он найдет новые цели для своих реваншистских атак, и мы защищаем не какой-то абстрактный идеал, а первый принцип мирного мира, который заключается в том, что нельзя допустить расчленения больших и могущественных стран. И если это когда-либо станет возможным, то ни одна нация нигде не будет в безопасности", - отметил Джоснон.

Он добавил, что Украина "должна иметь силы, чтобы закончить эту войну на условиях, которые описал президент Зеленский".

Напомним, раннее Джонсон заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский подготовил план отпора российским оккупантам.

Он также отметил, что Путин не развязал бы войну с Украиной, если был бы женщиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борис Джонсон Война России против Украины
NEWS
У Зеленского предупредили европейских лидеров о намерениях РФ: стоит прощаться с иллюзиями
У Зеленского предупредили европейских лидеров о намерениях РФ: стоит прощаться с иллюзиями
DAILY
Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы