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Джонсон рассказал Зеленскому, о чем говорил с Путиным

Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Последний раскрыл подробности своих переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Великобритании.

Во время разговора с Путиным, Джонсон заявил о поддержке территориальной целостности Украины со стороны Британии. По его словам страна будет применять все дипломатические и экономические полномочия вместе с союзниками, чтобы предотвратить агрессию России против Украины.

В то же время Зеленский и премьер подняли вопрос уменьшения зависимости Украины и других европейских стран от газа России и акцентировали внимание на необходимости развития экологически чистых и разнообразных источников энергии.

"Лидеры согласились с ценностью диалога, в том числе с Россией, и решили оставаться в тесном контакте. Премьер-министр отметил важность выполнения всеми сторонами Минских соглашений", - пишет пресс-служба.

Как отмечает Офис президента, стороны обсудили ситуацию вокруг границ Украины и дальнейшие шаги международных партнеров страны с целью деэскалации и урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

Также Джонсон заявил о неприемлемости запуска трубопровода “Северный поток-2” в качестве оружия.

"В контексте обсуждения взаимодействия Украины с НАТО глава украинского государства и премьер-министр Великобритании констатировали общий подход относительно того, что ни одна третья страна не может блокировать евроатлантическую интеграцию Украины", - пишет Офис президента.

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