Джонсон призвал заключить новое ядерное соглашение с Ираном

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что пришло время заключить новое ядерное соглашение с Ираном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Джонсона, новое соглашение, относительно ядерной программы Ирана, необходимо заключить, несмотря на имеющиеся разногласия между Тегераном и Вашингтоном.

"Какими бы ни были возражения против старого ядерного соглашения с Ираном, пришло время двигаться вперед и заключить новое соглашение", - сообщил Джонсон во время визита в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

Ранее Борис Джонсон заявил, что Великобритания признала Иран ответственным за атаку на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. По словам Джонсона, Великобритания рассмотрит возможность участия в военных усилиях США, направленных на укрепление обороны саудовского королевства.

Напомним, в середине сентября Франция, Британия, Германия и ЕС призвали Тегеран придерживаться условий соглашения. В заявлении говорится, что Европа обеспокоена действиями Тегерана, которые не соответствуют возложенным на него обязательствам в рамках ядерной сделки.